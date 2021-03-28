ارتفاع كبير في عدد ضحايا إنهيار عقار جسر السويس بمصر

ارتفع عدد ضحايا انهيار عقار جسر السويس في مصر، إلى 23 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة 25 آخرين.

وتتواصل أعمال البحث عن ناجين، حيث تواجه أجهزة الحماية المدنية مهمة في غاية الصعوبة.

وسقط العقار بالكامل، ودفن الضحايا تحت السقف والأعمدة الخرسانية.

وحسب موقع “سكاي نيوز”، فإن العقار كان يوجد به ثلاجة لحوم لعدة سنوات أثرت بشدة على أساسات البناية بسبب رشح المياه الناتج عن البرودة.

وأضاف ذات المصدر، إن عددا من السكان تقدموا بشكاوى، حيث تم تحرير محاضر لمالك العقار وإغلاق الثلاجة.

لكن المفاجأة، أن العقار حاصل على ترخيص بدروم و3 أدوار متكررة، لكن مالكه أضاف 7 أدوار دون ترخيص.

وهو ما أثر على سلامة العقار نظرا لعدم تحمل أساساته لتلك الأحمال، وهو ما نتج عنه انهياره بالكامل.

هذا وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وتم تشكيل لجنة متخصصة لبحث أسباب انهيار العقار.