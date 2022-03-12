ارتفاع كبير لإصابات كورونا في الصين والسلطات تتحرك

قامت السلطات الصينية، بإغلاق مدينة في شمال شرق البلاد، بعد ارتفاع إصابات كورونا، الذي بلغ أعلى معدل منذ عامين.

وأمرت مدينة تشانغتشون، عاصمة مقاطعة جيلين والتي تعد مركزا صناعيا مهما، السكان بالعمل عن بعد.

كما سمحت السلطات لشخص واحد بمغادرة المنزل كل يومين لشراء الأساسيات اليومية.

وأكدت السلطات الصحية في المدينة، أنها ستجري فحوص كوفيد واسعة النطاق.

وفي ذات السياق، أمرت شنغهاي مدارسها بالإغلاق والتحول إلى التعليم عبر الإنترنت.

هذا وارتفعت إصابات كورونا، في جميع أنحاء الصين إلى أكثر من 1000 حالة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ الأيام الأولى للوباء في عام 2020.

أدلة جديدة عن أصل كورونا.. هكذا بدأ من سوق ووهان!

بعد مرور حوالي عامين على بدء جائحة كورونا، مازال موضوع أصل الفيروس ونشأته يشغل بال العلماء. وسط نظريات ودراسات عدة حول ذلك. وحسب مانقله موقع العربية، فقد قدمت دراستان جديدتان دليلا إضافيا على أن فيروس كورونا نشأ في الحيوانات. وانتشر إلى البشر في أواخر عام 2019 في سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان بالصين.

واستخدمت الدراسة الأولى التحليل المكاني لإظهار أن أولى حالات كورونا المعروفة. والتي تم تشخيصها في ديسمبر 2019. كانت موجودة بالقرب من سوق هوانان، بحسب شبكة “سي إن إن”. كما أفاد الباحثون، بأن العينات البيئية التي تشمل الأسطح والهواء ومياه الصرف الملوثة بالفيروس. والتي جمعت من الصين في بداية تفشي الوباء، كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بباعة الحيوانات الحية. أما الدراسة الأخرى، فقد وجدت أدلة على أن الفيروس إنتشر على مرحلتين، الأولى حدث فيها التفشي بين مجموعة من الحيوانات. والثانية إنتقل خلالها من هذه الحيوانات إلى حيوان مضيف تمكن من نقلها للبشر. من جانبه، شبّه مايكل ووربي، أستاذ ورئيس علم البيئة وعلم الأحياء التطوري في جامعة أريزونا، وهو المؤلف الرئيس للدراسة الأولى والمؤلف المشارك في الدراسة الأخرى نمط الإنتشار الأولي لفيروس كورونا بالألعاب النارية. حيث كان السوق في مركزه، ثم بدأ الإنفجار في أواخر عام 2019. واشتعل بشكل أكبر في جانفي 2020. واستبعد الباحثون تماما نظرية نشأة الفيروس في مختبر ووهان لعلم الفيروسات، التي تم الترويج لها من قبل كثير من العلماء والساسة منذ تفشي الفيروس. قائلين إنه لا يوجد أي دليل يدعم هذه النظرية. وفي تحقيق مشترك صدر في مارس 2021، إعتبروا أن السيناريو الأكثر ترجيحا، هو أن يكون الفيروس إنتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط. بينما رأوا أن نظرية تسرب الفيروس من مختبر مستبعدة بدرجة كبيرة.

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