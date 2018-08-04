ارتفاع متزايد لواردات السيارات الكاملة الصنع

بلغت قيمة فاتورة واردات السيارات الكاملة الصنع المستخدمة في الصناعات التركيبية للسيارات السياحية 1,32 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2018،

مقابل 706,3 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضيي حسب المركز الوطني للبعث والنظام الاعلامي للجمارك.

أما فيما يخص سيارات نقل الافراد والسلع (منتوجات جاهزة) والسيارات الكاملة الصنع لهذه الفئة من السيارات،

فقد انخفضت وارداتها الى 265,52 مليون دولار مقابل 267,5 مليون دولار خلال السداسي الاول من سنة 2017، أي بانخفاض قدره 0,73 بالمائة.

وعليه فان الفاتورة الإجمالية لاستيراد المركبات الكاملة المستخدمة في الصناعات التركيبية لهذين النوعين من السيارات،

وكذا استيراد سيارات نقل الأفراد والسلع (منتوجات جاهزة) بلغت 1,58 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2018،

مقابل حوالي 974 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بزيادة قدرها 606 مليون دولار ما بين نفس فترتي المقارنة.

من جهة أخرى، تراجعت قيمة واردات الاجزاء ولواحق السيارات (قطع الغيار كاملة ..) الى 170,53 مليون دولار مقابل 191,13 مليون دولار (- 10,8%).

للتذكير, ارتفعت فاتورة استيراد السيارات كاملة الصنع المستخدمة في الصناعات التركيبية للسيارات السياحية الجاهزة و كذا الأجزاء الموجهة لصناعة تركيب هذا النوع من السيارات في 2017 إلى 1,62 مليار دولار مقابل 1,35 مليار دولار في 2016.

وفيما يخص استيراد سيارات نقل الافراد والسلع و اجزاء (سي كا دي) لهذا النوع من السيارات فقد بلغ 512,6 مليون دولار في2017، مقابل 767,7 مليون دولار في 2016،

وهذا ما نتج عنه فاتورة اجمالية قدرت بـ2,13 مليار دولار في 2017 مقابل 2,12 مليار دولار في 2016.