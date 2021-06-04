ارتفاع محسوس في إصابات كورونا.. 385 حالة و7 وفيات خلال 24 ساعة

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ارتفاع محسوس في إصابات كورونا.. 385 حالة و7 وفيات خلال 24 ساعة
بقلم نسرين محفوف

كشفت حصيلة 24 ساعة الأخيرة،  فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر، عن تسجيل 385 حالة جديدة، و250 حالة تماثلت للشفاء، و7 فيات، و25 مريضا متواجدا في العناية المركزة.

وأفاد بيان وزارة الصحة، أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين اليقظة.  احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. الامتثال لقواعد الحجر الصحي. الارتداء الإلزامي للقناع.

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