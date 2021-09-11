ارتفاع محسوس في درجات الحرارة بداية من الأحد

وخلال الظهيرة، ستشهد معظم ولايات الوطن ارتفاع غير فصلي في درجات الحرارة وأجواء صافية وغائمة خاصة بالمناطق الجنوبية. وستتراوح الحرارة، بين 35 إلى 40 درجة بالمناطق الغربية والوسطى، و25 إلى 29 درجة بالشرقية، و40 إلى 46 درجة بالجنوب.

وعن البحر ذكرت مصالح الارصاد الجوية، أنه سيكون هادئ الى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي. مع تسجيل رياح نوعا ما تصل الـ 40 كلم /سا بعلو الامواج لن يتعدى النصف متر.

وبالنسبة لنهار اليوم السبت، فسجلت مراكز الرصد الجوي العالمية 5 مناطق جزائرية في قائمة الأكثر حرا. واحتلت المرتبة الرابعة والخامسة، كل من إن قزام وإن صالح بـ44 درجة، ورقان وتيميمون السادسة 44 درجة، وأدرار بـ43 درجة.

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