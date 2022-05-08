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قناة النهار

ارتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الشمالية

بقلم قناة النهار
ارتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الشمالية
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ارتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الشمالية

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