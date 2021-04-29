ارتفاع محسوس لإصابات كورونا.. 286 حالة جديدة و10 وفيات خلال 24 ساعة

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ارتفاع محسوس لإصابات كورونا.. 286 حالة جديدة و10 وفيات خلال 24 ساعة
بقلم نسرين محفوف

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 286 حالة جديدة بكورونا، و10 وفيات خلال 24 ساعة.

وحسب بيان الوزارة، فقد تماثل 195 مريضا للشفاء من فيروس كورونا.


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