ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية إلى 410.7 مليون

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

مع قيام المصافي بخفض الإنتاج في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أيضا.

ونمت مخزونات الخام 629 ألف برميل في الأسبوع المنتهي 13 جويلية إلى 410.7 مليون.

بينما توقع المحللون انخفاضها 3.6 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.3 مليون برميل.

وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 279 ألف برميل يوميا وفقا لأرقام المعهد.

وزادت مخزونات البنزين 425 ألف برميل في حين كانت التوقعات أن تنخفض 44 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات بأن تزيد 873 ألف برميل.

وبلغت واردات الولايات المتحدة من الخام 8.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بزيادة 874 ألف برميل يوميا.