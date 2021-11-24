ارتفاع مخيف لإصابات كورونا في هذه الولايات

تشهد بعض الولايات من الوطن، ارتفاعا محسوسا من حيث عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (62 إصابة مؤكدة) خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومن جهتها، تشهد ولاية الجزائر العاصمة هي الأخرى ارتفاعا ملموسا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت خلال الفترة المذكورة آنفا 29 إصابة جديدة.

وفي القابل، أحصت ولاية جيجل 13 إصابة جديدة بكورونا، فيما سجلت ولاية مستغانم 12 إصابة جديدة.

وقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في الجزائر، 210900 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 182 إصابة جديدة خلال نفس الفترة.

كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة بهذا الوباء الفتاك، ليرتفع بذلك اجمالي ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6036.

فيما تماثل 113 مريضا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 143645.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الثلاثاء، 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

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قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، إن المعطيات الوبائية الحالية تنذر ببداية الموجة الرابعة في الجزائر.

وأوضح المتحدث خلال حلوله على برنامج ضيف الصباح بالقناة الاذاعية الأولى أن الموجة الرابعة في أوروبا موجودة حاليا وهي في تصاعد مستمر.

وقال صنهاجي، إن بعض المؤشرات التي تم رصدها مؤخرا تبرز بوضوح أن الموجة الرابعة لكورونا 19 توجد في بداياتها الأولى.

وفسر تأخر ظهور الموجة بالقوة ذاتها الموجودة في أوروبا بكون مسافة وصول الفيروس إلى بلادنا تقدر بنحو شهرين.

وأورد صنهاجي أنه لحد الساعة يتم السيطرة بدقة على الوباء، في انتظار ما ستظهره الأسابيع المقبلة.

وأشار رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي أن 91 بالمئة من مرضى كورونا في الجزائر، أصيبوا بالمتحور دلتا.

وقال البروفيسور صنهاجي إن فيروس دلتا يحتاج الأكسجين بنسب كبيرة. حيث تم التكفل بتوفير الأسرة وغرف الإنعاش وكذا الاوكسجين.

وأضاف البروفيسور: “نحن مستعدون لمواجهة الموجة الرابعة، باستثناء في حال ظهور متحور جديد كـ دلتا+ أو أي متحور آخر جديد، لا نعرف خصائصه وما يحتاجه والذي من شأنه ربما قلب الموازين”.

وتابع صنهاجي: “المواطنون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما وباء قاتل وفتاك أم لقاح فعال يحمي من الإصابة إلى حد بعيد”.

وقال صنهاجي في وقت سابق إن المؤشرات العلمية من خلال معطيات المصالح الإستشفائية للانعاش والمعاينات الطبية إلى جانب نسبة انتشار الفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، تنذر بخطر حدوث موجة رابعة بالجزائر.

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