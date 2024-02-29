ارتفاع معتبر في سرعة الانترنت الثابت والنقال بالجزائر

سجلت سرعة الانترنت الثابت والنقال في الجزائر “ارتفاعا معتبرا” خلال الفترة الممتدة بين يناير 2023 ويناير 2024. حسبما جاء في تقرير “ديجيتال 2024” الصادر عن المكتب الدولي “داتا ريبورتال”، المختص في الإحصائيات المتعلقة باستعمال الانترنت في العالم.

كما أوضح ذات التقرير، أن معدل سرعة الانترنت الثابت في الجزائر كان يقدر بـ12.32 ميغابايت في الثانية في يناير 2024. مقابل 11.01 ميغابايت في الثانية خلال نفس الفترة من سنة 2023. أي بارتفاع بـ1.32 ميغابايت في الثانية.

ومن جانبه بلغ معدل سرعة الانترنت النقال عبر الشبكات الخلوية 21.36 ميغابايت في الثانية في مطلع سنة 2024. فيما كانت تقدر بـ11.01 ميغابايت في الثانية خلال نفس الفترة من سنة 2023. أي بزيادة تقدر بـ10.35 ميغابايت في الثانية, حسب المصدر نفسه.

كما أشار التقرير ذاته، إلى تسجيل مجموع 50.65 مليون وصلة انترنت نقال في مطلع السنة الجارية, مقابل 48.53 مليون خلال نقس الفترة من السنة الماضية, أي بزيادة بـ2.12 مليون ما بين 2023 و2024.

أما عدد مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر فقد انتقل من 23.95 مليون في شهر يناير 2023 إلى 24.85 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بزيادة بحوالي مليون مستعمل.

وخلص التقرير ذاته في الأخير إلى التأكيد, بان نسبة الولوج إلى الانترنت قد بلغت 72.9 % في شهر يناير الأخير, مسجلة ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 حيث كانت تقدر بـ70.9 %.