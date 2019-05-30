ارتفاع معدل التموين بالماء الشروب عبر بلديات البليدة

ارتفع معدل التموين بالماء الشروب، بصفة يومية، عبر جل بلديات البليدة، حسبما أعلن عنه اليوم الخميس، والي الولاية، “يوسف شرفة”.

وحسب “واج”، ارتفع معدل التموين بالماء الشروب، بفضل دخول جملة من المشاريع التابعة لقطاع الموارد المائية، حيز الخدمة.

حيث ودع سكان جل بلديات الولاية، مشكل التذبذب في التموين بالمياه الصالحة للشرب، بعد معاناة دامت لسنوات.

خاصة و أن عدد من الأحياء، كانت تمون بهذه المادة الحيوية، بمعدل مرة كل أسبوع، وأحيانا مرة كل شهر.

ومن بين هذه المشاريع الجديدة، منظومة التزويد بالمياه الصالحة للشرب ببلدية موزاية، والتي أشرف على دخولها حيز الخدمة، اليوم الخميس، يوسف شرفة.

كما أشرف الوالي، أول أمس الثلاثاء، على تدشين مشاريع مماثلة، على مستوى كل من بلديات الأربعاء وبوقرة والأربعاء.

وفي سياق ذي صلة، أعلن والي الولاية، عن إطلاق عمليات لإعادة تهيئة شبكات الماء الشروب، على مستوى كل من بلديات مفتاح والأربعاء وبوفاريك.