ارتفاع منسوب المياه.. جاست ايمو عدل تؤكد استعدادها الفوري

أعلنت مؤسسة عدل للتسيير العقاري، اليوم الخميس، عن استعدادها التام لأي تدخل فيما يخص الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض ولايات الوطن. والتي نتج عنها ارتفاع منسوب المياه و فيضانات في مختلف المواقع والأحياء التابعة لوكالة لعدل.

وجاء في بيان المؤسسة، انه “تبعًا للتساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها مختلف مناطق الوطن هذا الأسبوع”. “تجندت فرق فرع عدل للتسيير العقاري منذ الساعات الأولى للتدخل الفوري من أجل راحة السكان وسلامة الممتلكات”.

كما شملت التدخلات، حسب ما ذكره نفس البيان، عدة مواقع تم فيها تسجيل بعض الإنسدادات على غرار مواقع بوعينان. حيث تم تسخير الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لضمان تصريف المياه وإعادة الوضع إلى طبيعته.

وأكدت مؤسسة عدل للتسيير العقاري أنها تتابع الوضع ميدانيا في جميع فروعها الجهوية بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية. وتواصل تدخلاتها الاستباقية والآنية وفق ما تقتضيه الظروف الجوية.