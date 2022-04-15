ارتفاع منسوب المياه عبر عدة طرقات ولائية و وطنية
تسببت الأمطار المتساقطة على عديد ولايات الوطن في الساعات الأخيرة في تزايد منسوب المياه عبر عدد من الطرق وخصوصا بالولايات الغربية مما أدى إلى تذبذب حركة المرور على مستوى بعض البلديات.
وقال رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني الرائد سمير بوشحيط للإذاعة الوطنية”إن الولايات التي شهدت ارتفاعا في منسوب المياه عبر الطرق هي تيارت ومعسكر وباتنة، بينما ساد الضباب الكثيف بعض المناطق بكل من ولايتي عين الدفلى وبومرداس وذلك على مستوى الطريق السيار شرق- غرب”.
وأضاف سمير بوشحيط أن معظم الطرق الوطنية مفتوحة أمام حركة المرور ماعدا بعض المقاطع التي تشهد ارتفاعا في منسوب المياه.
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عين الدفلى..منسوب المياه بسدود الولاية ينتعش بعد التساقطات الاخيرة
عين الدفلى..منسوب المياه بسدود الولاية ينتعش بعد التساقطات الاخيرة
عرف منسوب مياه السدود بولاية عين الدفلى انتعاشا ملحوظا في الفترة الاخيرة، اين بلغت نسبة الارتفاع في منسوب مياه السدود الخمسة 19,5%.
وهذا بعد كميات التساقطات المعتبرة التي شهدتها مناطق الولاية بين شهري مارس وافريل الجاري.
وحسب مدير قطاع الموارد المائية بالولاية فإن الكمية المسجلة وصلت الى 45,6 مليون م3 بسد سيدي امحمد بن طيبة ببلدية عريب.
و28,7مليون م3 بسد غريب ببلدية واد الشرفاء، اما بسد دردر بطارق بن زياد فقد بلغ منسوب المياه 13,8مليون م3.
بالإضافة الى 6 مليون م3 بسد اولاد ملوك ببلدية الروينة اضافة الى 700 ألف م3 بسد حرازة ببلدية جليدة.
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كشف المفتش العام بوزارة الموارد المائية والأمن المائي عمر بوقروة، أن نسبة إمتلاء السدود حاليا بلغت 37 بالمائة. من أجمالي القدرات الوطنية لتخزين الموارد المائية. بكمية تعادل 2.1 مليار متر مكعب.
وأضاف بوقروة، خلال نزوله ضيفا بمنتدى الإذاعة الوطنية، أن هذه النسبة تعد غير كافية بالنظر إلى قدرات التخزين المتوفرة البالغة 9 مليار متر مكعب. حيث تتوفر الجزائر حاليا على 75 سدا في طور الإستغلال. و5 سدود أخرى ستدخل حيز الخدمة قريبا و5 سدود قيد الانشاء.