ارتفاع منسوب المياه عبر عدة طرقات ولائية و وطنية

تسببت الأمطار المتساقطة على عديد ولايات الوطن في الساعات الأخيرة في تزايد منسوب المياه عبر عدد من الطرق وخصوصا بالولايات الغربية مما أدى إلى تذبذب حركة المرور على مستوى بعض البلديات.

وقال رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني الرائد سمير بوشحيط للإذاعة الوطنية”إن الولايات التي شهدت ارتفاعا في منسوب المياه عبر الطرق هي تيارت ومعسكر وباتنة، بينما ساد الضباب الكثيف بعض المناطق بكل من ولايتي عين الدفلى وبومرداس وذلك على مستوى الطريق السيار شرق- غرب”.

وأضاف سمير بوشحيط أن معظم الطرق الوطنية مفتوحة أمام حركة المرور ماعدا بعض المقاطع التي تشهد ارتفاعا في منسوب المياه.

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