ارتفاع منسوب المياه يتسبب في غلق هذه الطرقات

أفادت مصالح الدرك الوطني في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك”طريقي” ، أن العديد من الطرق عبر الوطن مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وحسب بيان الدرك، فإن الطريق الولائي رقم 3 بميلة الرابط بين بلديتي شلغوم العيد والتلاغمة. مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

مضيف أن الطريق الولائي رقم 165 على مستوى بلدية عين ياقوت بولاية باتنة مغلب بسبب الأوحال نتيجة ارتفاع منسوب المياه.

كما قدت المصالح نفسها نصائح لمستعملي الطريق بتوخي بالحيطة والحذر وعدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه.