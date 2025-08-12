ارتفاع منسوب المياه يغلق طرقات في اولاد جلال

افاد المركز الاعلامي للدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية اولاد جلال أدت إلى ارتفاع منسوب المياه. الأمر الذي أغلق الطرقات في الولاية.

وأشار مركز “طريقي” للإعلام المروري، إلى أن المياه أغلقت الطريق الولائي رقم 60ب في شطذره الرابط بين بلديتي رأس لميعاد وسيدي خالد. الضبط على مستوى واد جدي بلدية راس الميعاد.

ودعا الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى توخي بالحيطة والحذر وعدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه.