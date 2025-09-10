ارتفاع منسوب المياه يغلق عدة طرقات بالنعامة

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع منسوب المياه جراء التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية النعامة، تسبب في غلق عدة طرقات.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” ، أن ارتفاع منسوب المياه بولاية النعامة. أسفر عن غلق الطريق الوطني رقم 06 ج الرابط بين بلديتي صفيصيفة وجنين بورزق بالضبط بواد فوناسة ببلدية جنين بورزق .

بالإضافة إلى غلق الطريق الولائي رقم 08 الرابط بين قرية سيدي ابراهيم وقلعة شيخ بوعمامة ببلدية مغرار .

