ارتفاع منسوب وادي لرجام في تيسمسيلت..  دعوة السكان إلى توخي الحيطة والحذر

استنفر والي ولاية تيسمسيلت بوزايد فتحي كافة المصالح المعنية تحسبا لأي طارئ. بعدما تم تسجيل ارتفاع في منسوب مياه وادي لرجام. جراء الأمطار الغزيرة التي عرفتها الولاية.

كما تم دعوة السكان المجاورين لضفة الوادي إلى توخي الحيطة والحذر. وتجنب العبور على طول المجرى خلال هذه الوضعية التي تتميز بالتقلبات الجوية. مع الالتزام بتعليمات السلامة. وتفادي المجازفة، لا سيما بالقرب من الأودية، والطرقات المنخفضة.

