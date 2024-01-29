كشفت حصيلة لمؤسسة ميناء الجزائر، عن ارتفاع نشاط ميناء الجزائر في حركة الملاحة والحركة الإجمالية للبضائع. خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

وحسب حصيلة لمؤسسة ميناء الجزائر يرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع حركة نقل المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية والحاويات.

واستقبل ميناء الجزائر خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023. 461 باخرة تجارية مقابل 380 باخرة خلال نفس الفترة من سنة 2022 أي + 21,32 بالمائة. مما سمح بتحقيق الهدف الذي حدد ب 411 سفينة وبنسبة 112 بالمائة.

وفيما يتعلق بالحركة الإجمالية للبضائع التي تم تفريغها وشحنها. حققت مؤسسة ميناء الجزائر الهدف المحدد بحجم 1,983 مليون طن بالنسبة للثلاثي الثالث من سنة 2023. أي ارتفاعا بنسبة +4,12 بالمئة مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وبخصوص حركة الحاويات التي عالجتها مؤسسة ميناء الجزائر, فقد استقبل الميناء 68446 حاوية عند التفريغ والشحن. مقابل 268 63 حاوية سنة 2022 أي بزيادة نسبتها 8,18 بالمائة.

وفي افتتاحية الدورية الإعلامية أكد المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر رابح بسكري أن هذه المؤشرات الإيجابية. لنشاط الميناء هي ثمرة مناخ الاستقرار الذي يسود المؤسسة بفضل الحوار الاجتماعي والتزام الاطارات و العمال الذين رفعوا التحديات العديدة. من خلال مضاعفة جهود الانتاج على جميع المستويات بهدف تحقيق معدل نمو مقبول”.

في هذا الخصوص, أكد المتحدث أن معالجة الازدحام على مستوى الميناء حققت نتائج ميدانية خاصة. بعد القرارات ” الواضحة و الدقيقة التي اتخذها وزير النقل. وكذا الجهود التي يبذلها رئيس مجموعة سيربور و جميع المتدخلين على مستوى الميناء”.

“و من هذا المنطلق، فان سنة 2024 ستكون واعدة بالنسبة لمؤسستنا التي تبقى حريصة على تلبية تطلعات زبائنها المشروعة. ومتطلبات الاقتصاد الوطني من أجل تحسين الخدمات وتعبئة جميع الوسائل المتوفرة في الديناميكية الجديدة التي يشهدها بلدنا “.