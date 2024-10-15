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قناة النهار

ارتفاع الحصيلة إلى 5 وفيات و26 جريحاً .. الدرك الوطني يكشف تفاصيل وملابسات حادث النعامة

بقلم الجزائر
ارتفاع الحصيلة إلى 5 وفيات و26 جريحاً .. الدرك الوطني يكشف تفاصيل وملابسات حادث النعامة
algeria
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رابط دائم : https://nhar.tv/5bgnS
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