قناة النهار ارتفاع الحصيلة إلى 5 وفيات و26 جريحاً .. الدرك الوطني يكشف تفاصيل وملابسات حادث النعامة بقلم الجزائر نشر في 15 أكتوبر 2024 - 21:10 algeria شارك غرِّد أرسل 153 0 رابط دائم : https://nhar.tv/5bgnS الجزائر اقرأ أيضا ترقبوا في مهمات أمنية.. "مداهمات أشاوس الدرك الوطني لأوكار الجـ.ـريمة في مشاهد حقيقية" قناة النهار 12 أكتوبر تلمسان.. عاصمة الولاية تغرق بالقمامة قناة النهار 14 أكتوبر باتنة / الأوحال تمنع التلاميذ من الدراسة وتحاصر عشرات العائلات ببريكة قناة النهار 27 سبتمبر عبد القادر جريو :"المهرجان ماشي تاع البريستيج .. جبنا مختصين في البودكاست وفنانين عندهم مصداقية" قناة النهار 10 أكتوبر ريبورتاج / الطيران الشراعي في الجزائر قناة النهار 25 سبتمبر تجارة : ملف السيارات حبيس الأدراج وسط إلتهاب أسعارها بالأسواق قناة النهار 25 سبتمبر طالع هابط: مشروع إزدواجية الطريق رقم 1 شمال جنوب.. "كملوه وخلاو الجلفة تعاني" قناة النهار 13 أكتوبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيسة جمهورية الهند بمقر الرئاسة قناة النهار 14 أكتوبر الشيخ النوي: مفرغة عمومية على الطريق العام في قالمة قناة النهار 15 أكتوبر كمال مهوي يقصف بالثقيل.. "ياكلوا عند ماما فرنسا ويجو يحكو على محرز" قناة النهار 12 أكتوبر