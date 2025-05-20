ارتفاع حصيلة حادث مرور باتنة إلى 9 ضحايا

ارتفعت حصيلة حادث المرور الخطير الذي وقع اليوم بولاية باتنة لتصل إلى 9 أشخاص أصيبو بجروح مختلفة.

وحسب بيان لمصلحة الحماية المدنية فإن الضحايا. تتراوح أعمارهم بين 20 و 78 سنة. تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى.

هذا وكانت الحماية المدنية قد تدخلت تدخلت على الساعة 14سا 18د من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة. لنقل المسافرين خط ( عين توتة-باتنة ) بالطريق الوطني رقم 03. ببلدية ، دائرة عين توتة. وقد تم تسخير 4سيارات إسعاف، وشاحنة إنقاذ .