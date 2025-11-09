ارتفاع حصيلة حادث غليزان إلى وفاة شخص وإصابة 17 آخرين

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم على الساعة 15:15، إثر حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 04 ببلدية واد الجمعة، دائرة الحمادنة بولاية غليزان.

الحادث نجم عن اصطدام بين سيارة وحافلة، ما أسفر عن وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 17 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 19 و52 سنة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج الضروري.

وكانت آخر حصيلة تشير إلى وفاة شخص وإصابة 13 آخرين.

وأشارت المصالح ذاتها إلى أنّ تدخلها كان سريعًا، إذ تم تأمين مكان الحادث ومنع تفاقم الوضع، بينما فتِحَ تحقيقٌ لتحديد ملابساته.