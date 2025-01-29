ارتفاع حصيلة حريق شقة بالجزائر الوسطى إلى 5 مصابين

ارتفعت حصيلة حريق شقة بـ 52 نهج محمد الخامس، ببلدية الجزائر الوسطى، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، إلى إصابة 5 اشخاص.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت وحداتها في حدود الساعة 18:21. من أجل إخماد حريق شقة، بالطابق الثالث لعمارة تتكون من (ط أ+ 6)، غير مسكونة في حالة إعادة التجديد.

خلّف الحادث، في حصيلة نهائية، إصابة 5 أشخاص بضيق في التنفس بسبب استنشاق دخان الحريق. تم إسعافهم في عين المكان.

وسخّرت للعملية 3 شاحنات إطفاء، سلّم ميكانيكي، وسيارة إسعاف.