ارتفاع قياسي لسعر الأورو في السكوار

شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل الدينار الجزائري ارتفاعا جنونيا في السوق السوداء بالجزائر العاصمة.

وقد وصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 22500 دينارا جزائريا للشراء و 22700 دينارا للبيع.

ومن جانبه، ارتفع الدولار الأمريكي هو الآخر في السكوار عند 20700 دينار جزائري للبيع ومقابل 21000 دينار جزائري للشراء.

أما الدولار الكندي، فقد استقر في السوق الموازية عند 14700 دينارا جزائريا للشراء و 14900 دينارا للبيع على مستوى السوق الموازية.

وفي المقابل، ظل الجنيه الإسترليني في السكوار عند 25000 دينار جزائري وللبيع مقابل 25200 دينار جزائري.