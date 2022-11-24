ارتكبت عمليتي سطو.. اعتقال حراڤة جزائرية في فرنسا

اعتقلت السلطات الفرنسية شابة جزائرية بعد ارتكابها عمليتي سطو في باريس. حيث حكمت عليها المحكمة بعامين حبسا نافذا.

قبل أسابيع قليلة ، حوكمت هذه الشابة بتهمة السطو والسرقة في فيليزي فيلاكوبلاي. ولكن أيضًا بالنسبة لعملية سطو ارتكبت خلال فترة عطلة عيد الميلاد، في عام 2021، في فرساي.

ودخلت هذه الجزائرية بصحبة اثنين من المتواطئين، القاصرين، منزلين مختلفين في نفس الشارع. وهذا لسرقة بعض الأشياء الثمينة.

خلال عمليتي السطو هاتين ، تمكنت هذه الشابة الجزائرية من سرقة 40 زجاجة كحول وآلتين لصنع القهوة وسيفين وعدة مجوهرات. وأيضًا، مكنسة كهربائية، في المنزل الثاني.

بعد إجراء مجموعة من اختبارات الحمض النووي ، كشفت نتائج هذا الأخير عن هوية لصوص هذين المنزلين، حسب actu.fr.

واعتقلت الشابة في باريس يوم 14 نوفمبر. ثم مثلت أمام المحكمة بعد يومين. أمام القاضي ، اعترفت الجزائرية بغالبية الحقائق.

بالإضافة إلى ذلك، قال صاحب المكنسة الكهربائية المسروقة “دفعنا 240 أورو مقابل المكنسة الكهربائية ولهذا سرقتها”. للدفاع عن نفسها، حاولت الشابة البالغة من العمر 19 عامًا أن تجد أعذارًا من خلال تحديد أن لديها ديون. وراتبها البالغ 350 أورو لا يغطي جميع ديونها بسبب تعاطيها الكوكايين والقنب.

واعتبر القاضي هذه الأعذار غير مقنعة. ولا تكفي لتؤثر على سلامة وطمأنينة الناس. لإغلاق هذه القضية، حكمت المحكمة المكلفة بقضيته بالسجن لمدة عامين. والالتزام بدفع 240 أورو لتعويض المكنسة الكهربائية.