ارتكب عدة جرائم.. 4 سنوات سجنا نافذا مع الطرد من الأراضي الفرنسية لجزائري
أدان القضاء الفرنسي جزائريا بـ 4 سنوات سجنا نافذا مع المنع من دخول الأراضي الفرنسية، حسب ما أوردته صحيفة L’Alsace.
وقدم الشخص الذي قدم نفسه على أنه قاصر هربًا من العدالة مبلغًا كبيرًا من المال، 5000 أورو. إلى أحد سكان كولمار للموافقة على الزواج منه. حرصًا على الحصول على تصريح إقامة من خلال الزواج من فرنسية دفع 850 أورو لها.
ولكن تم اكتشاف مخططه من قبل مجلس المدينة بعد تحقيق تبين فيه أن الأخير لم يكن عمره 22 عامًا. بل 24 عامًا، كما عُرف الشاب الجزائري جيداً لدى المحاكم لأنه أدين عدة مرات.
في عام 2019، حُكم عليه بالسجن ثمانية أشهر بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد فتاة من كولمار. كان موضوع حظر نهائي من الأراضي الفرنسية في هذه الحالة.
ومكن البحث في منزله من الحصول على أكثر من 1 كغ من الهيروين، و 1.2 كغ من راتنج الحشيش. و 111 جرام من الكوكايين، و 5 كغ من مسحوق المخدرات، ومكبس. والمعدات اللازمة لمختبر المخدرات و 4100 أورو في التذاكر أو حتى الهواتف، وفقًا لـ L’Alsace. حيث من خلال هذا النشاط، تمكن من تحقيق دخل قدره 55000 أورو شهريًا.
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التمييز يطال موظفا جزائريا في فرنسا
اشتكى موظف جزائري يعمل لدى إحدى الشركات في فرنسا من التمييز الذي طاله. من طرف إدارة الشركة التي يعمل فها منذ 30 عاما.
وجاء في وسائل الاعلام الفرنسية نقلا عن موقع visa et voyage، إن هذا الجزائري أمضى 163 عقدًا مؤقتًا. و 16 عقدًا محدد المدة ، على مدى ثلاثين عامًا.
وتلخص هذه الأرقام مسيرة العامل الجزائري رابح ، الذي عمل دائمًا في نفس الشركة في فرنسا.
في سن 61، لم يكن لرابح أبدًا الحق في الاعتراف بمهاراته والوصول إلى التأمين الوظيفي.
عندما تقدم بطلب للحصول على CDI في عام 2019 مع Kronenbourg، لم يرفض الأخير طلبه فحسب. بل قرر أيضًا عدم تجديد عقوده القصيرة.
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