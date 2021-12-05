ارتكب عدة جرائم.. 4 سنوات سجنا نافذا مع الطرد من الأراضي الفرنسية لجزائري

أدان القضاء الفرنسي جزائريا بـ 4 سنوات سجنا نافذا مع المنع من دخول الأراضي الفرنسية، حسب ما أوردته صحيفة L’Alsace.

وقدم الشخص الذي قدم نفسه على أنه قاصر هربًا من العدالة مبلغًا كبيرًا من المال، 5000 أورو. إلى أحد سكان كولمار للموافقة على الزواج منه. حرصًا على الحصول على تصريح إقامة من خلال الزواج من فرنسية دفع 850 أورو لها.

ولكن تم اكتشاف مخططه من قبل مجلس المدينة بعد تحقيق تبين فيه أن الأخير لم يكن عمره 22 عامًا. بل 24 عامًا، كما عُرف الشاب الجزائري جيداً لدى المحاكم لأنه أدين عدة مرات.

في عام 2019، حُكم عليه بالسجن ثمانية أشهر بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد فتاة من كولمار. كان موضوع حظر نهائي من الأراضي الفرنسية في هذه الحالة.

ومكن البحث في منزله من الحصول على أكثر من 1 كغ من الهيروين، و 1.2 كغ من راتنج الحشيش. و 111 جرام من الكوكايين، و 5 كغ من مسحوق المخدرات، ومكبس. والمعدات اللازمة لمختبر المخدرات و 4100 أورو في التذاكر أو حتى الهواتف، وفقًا لـ L’Alsace. حيث من خلال هذا النشاط، تمكن من تحقيق دخل قدره 55000 أورو شهريًا.

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