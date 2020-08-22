ارتكب 13 جريمة قتل.. السجن مدى الحياة لسفاح كاليفورنيا في أمريكا

أدانت محكمة بولاية كاليفورنيا الأميركية، حكما بالسجن مدى الحياة لشرطي سابق بالولاية.

وصدر الحكم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية العفو عن أي جزء من العقوبة على جوزيف جيمس دي أنجيلو، البالغ من العمر 74 عاما، في قاعة محكمة في سكرامنتو بعد 4 أيام من الجلسات العلنية.

وارتكب دي أنجيلو سلسلة من جرائم القتل والاغتصاب في السبعينيات والثمانينيات، تم الكشف عنها بالاستعانة بمواقع الأنساب على الإنترنت.

وفي جوان الماضي، اعترف دي أنجيلو بارتكاب 13 جريمة قتل و13 تهمة مرتبطة باغتصاب، نفذها بين 1975 و1986.