ارجاء المصادقة على مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية قصد إثرائه

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، أن المناجم من القطاعات الإستراتيجية في الجزائر، موجها الحكومة بإرجاء المصادقة على مشروع القانون الذي ينظم النشاطات المنجمية.

وذلك قصد المزيد من الإثراء وإشراك المختصين والخبراء، تحضيرا لفتح المجال أمام المتعامل الجزائري، في هذا النشاط البنكي.

خاصة وأن البلاد تشهد ديناميكية في النسيج الصناعي الجديد وهو قادر على استغلال هذه الثروة، ورفع مردوديتها ضمن عجلة التنمية الوطنيةـ حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

وترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون، ينظم النشاطات المنجمية.