ارجاع المشردين والآباء بدور العجزة إلى ذويهم

كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، عن تنسيق حكومي، لإرجاع المشردين والمرضى والأباء المتواجدين بدور العجزة إلى ذويهم.

وفي الكلمة التي ألقتها، اليوم الأحد، خلال اليوم الدراسي حول سبل تمتين العلاقات الاسرية.

وكذا مساهمتها في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والذي يعقد بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووزارة التضامن الوطني.

تأسفت بن حبيلس للواقع المرير الذي أصبحت عليه بعض الأسر الجزائرية، والمتمثل في تشريد الآباء والأبناء والأهل.

حيث قالت: ” للأسف، أصبح البعض يتخلى على أهله وذويه بسبب المرض أو الاعاقة أو الجنون أو حتى العقوق، حيث يتواجد آلاف الآباء والأمهات عبر التراب الوطني بدور العجزة”.

وبهذا الخصوص- تضيف- ونظرا لاستفحال الظاهرة، قرر الهلال الأحمر الجزائري، بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية، ووزارة التضامن، الصليب الأحمر.

ومختلف الهيئات من شرطة ودرك وحماية مدنية، لفتح تحقيق حول عائلات هؤلاء المشردين أو المرضى الذين تركوا بالمستشفيات أو الآباء المتواجدين بدور العجزة، قصد لعب دور الوسيط، وإرجاعهم إلى ذويهم، ويدخل الشباب الباحث عن الهجرة غير شرعية، ضمن القائمة.

حيث أوردت بن حبيلس بهذا الخصوص: ” لا يوجد شخص ولد من العدم أو أتى دون أهل، والشباب الذي يبحث عن الحرقة،

أغلبهم لا يشعرون بالدفء العائلي، وظروفهم أخرجتهم للشارع وشردتهم، ولهذا أصبح معظمهم يفكر في ركوب زوارق الموت”.