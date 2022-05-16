 اردوغان يهدي الرئيس تبون لوحتين تتعلقان بالأمير عبد القادر تعودان للقرن الـ19

قدّم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الإثنين، لوحتيْن من عهد السلطان عبد المجيد هدية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وذلك بعد نهاية الندوة الصحفية المشتركة في القصر الرئاسي بأنقرة، حيث تتمثلان في لوحتين من الأرشيف التركي.

وتتمثل اللوحة الأولى في صورة للأمير عبد القادر، في حين الصورة الثانية تتمثل في رسالة الأمير عبد القادر إلى السلطان عبد المجيد في عام 1841 التي بارك له فيها وصوله إلى الحكم.