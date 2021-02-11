ارزقي براقي: تشخيص 860 منطقة معرضة للخطر وطنيا بسبب الفيضانات

كشف وزير الموارد المائية ارزقي براقي، عن تشخيص 860 منطقة معرضة للخطر وطنيا بسبب الفيضانات.

وذلك على هامش زيارته الى جيجل، أين كشف بأنه تم مؤخرا تحيين الاستراتيجية الوطنية لتسيير و مجابهة الفيضانات.

والتي تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة، مشيرا الى مبلغ تقييم العملية المقدر بنحو 500 مليار دينار جزائري.

وأضاف في ذات السياق، ان عملية التكفل بمختلف شبكات تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب اصبحت من اولويات القطاع.

أين تم في هذا الاطار تخصيص 75 مليار دينار، اما على المستوى المحلي فقد تم وضع حيز الخدمة مشروع سد بوسيابة بالميلية.

والذي كلف الخزينة العمومية 980 مليار سنتيم، لتزويد 6 بلديات بالجهة الشرقية لولاية جيجل.

كما تم رفع التجميد عن مشروع تزويد 7 بلديات اخرى من سد تبلوط بجيملة الذي كلف الخزينة العمومية 1120 مليار سنتيم.

مؤكدا على انه سيتم قريبا تزويد بلديتين بالمياه في انتظار تعميم العملية على 5 البلديات المتبقية مستقبلا.

ولتأمين الولاية نهائيا بالماء الشروب، فقد كشف نفس المتحدث عن استفادة جيجل من محطة لتحلية المياه ضمن برنامج آفاق 2030.