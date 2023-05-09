قناة النهار ارزقي رمان: ” المباراة أمام المغرب ستكون عادية” بقلم النهار أونلاين نشر في 09 ماي 2023 - 14:56 شارك غرِّد أرسل 56 0 ارزقي رمان:” المباراة أمام المغرب ستكون عادية”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZeVUO اقرأ أيضا "وزير التربية :"توظيف 12 ألف أستاذ تربية بدنية في الإبتدائيات تحسبا للدخول المدرسي المقبل قناة النهار 27 أفريل وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل وتفقد لهياكل قطاعه بجيجل قناة النهار 19 أفريل "مسلم اناتوف": الضغط في المباراة أمام الصومال سيكون زائد قناة النهار 28 أفريل "ارزقي رمان :" أولياء اللاعبين سبب إنهيار الكرة الجزائرية قناة النهار 04 ماي برج بوعريريج / عزوز.. سنين من المعاناة وحدة الألم أقعدته الفراش قناة النهار 09 ماي "رئيس مجلس الشورى السعودي:"شكرت الرئيس على ماقدمته الجزائر من دعم للمملكة السعودية قناة النهار 02 ماي فلاحة: في حال الإعلان عن موسم جاف .. ماهي التدابير المتوقعة لمجابهة الأزمة قناة النهار 30 أفريل رئيس الجمهورية: تصنيفات المنظمات غير الحكومية لحرية الصحافة انتقائية وتقوم على افتراءات قناة النهار 04 ماي "رمضان مع هشام كوك : حلويات إقتصادية "مشوّك و لي سيڨار قناة النهار 20 أفريل وزير الخارجية السعودي: التعاون بين البلدين يخدم أمن واستقرار العالم العربي.. قناة النهار 09 ماي