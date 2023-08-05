ارزقي رمان :”النصرية قطب كروي وتستحق شركة وطنية”

طالب المدرب الجديد لنصر حسين داي ارزقي رمان بمنح الفريق شركة وطنية مثل بقية الفرق الكروية.

وقال ارزقي رمان خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب تعيينه مدربا للفريق “لم اعمل يوما ما، في ظروف جيدة، ولاعبين جاهزين ومثالية، معتاد على التحدي، كنت أعلم أن وضعية النصرية صعبة، لكن لن أنسى خيرها”.

كما أضاف ارزقي رمان “نصر حسين داي في وقت سابق، كان قطب تطوري في كرة القدم و غيرها،يجب اعادة هيبتها، مثلا النصرية لما لا تملك شركة وطنية، كبيرة مثل بقية الفرق، فريق الشهداء مثل بقية الفرق”.

وختم مدرب الكتيبة الوطنية للشبان سابقا “يجب أن يقفوا مع هذا الفريق، أعتبره من بين الفرق التي أعطت عدد أكبر من اللاعبين للمنتخب الوطني، عكس بعض الفرق”.

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