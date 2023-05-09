قناة النهار ارزقي رمان لصحفي..” مانقدرش نعطيك الوصفة والخطة لي نلعب بيها أمام المنتخب المغربي” بقلم النهار أونلاين نشر في 09 ماي 2023 - 14:51 شارك غرِّد أرسل 64 0 ارزقي رمان لصحفي..” مانقدرش نعطيك الوصفة والخطة لي نلعب بيها أمام المنتخب المغربي”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OPY0c اقرأ أيضا الإقبال على شراء حلويات العيد بدلا من صنعها في البيوت قناة النهار 20 أفريل "عمي برنو :" الناس تقبلتنا في ديارهم وان شاء الله نتلاقاو في أعمال اخرى قناة النهار 30 أفريل أرزقي رمان : جمال يقول الحق ولو كان مرا..وهادي تزعج بعض الناس قناة النهار 01 ماي وزير التربية : مؤسسات التكوين عن بعد لها إستراتيجيات وأبعاد كثيرة نراهن عليها قناة النهار 02 ماي رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا للمجلس الأعلى للأمن قناة النهار 24 أفريل قالمة: هكذا كانت الأسعار.. أول سوق أسبوعي للسيارات المستعملة بالولاية يدخل الخدمة قناة النهار 04 ماي الشيخ النوي: صيادون شباب بشاطئ الباخرة المحطمة راهم ضايعين.. يناشدون السلطات للنظر إليهم قناة النهار 25 أفريل طالع هابط: الشيخ النوي يوجه نداء لوزيري التربية والشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المدرسية قناة النهار 25 أفريل دلال خير : الطفل أنس "شمعة رايحة تذوب" يناشد القلوب الرحيمة لمساعدته.. ترقبوه قناة النهار 24 أفريل طالع هابط: شاهد كيف علق الشيخ النوي على التصريح الأخير لوزير الصناعة علي عون قناة النهار 30 أفريل