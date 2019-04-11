ارسالية لمدراء الصحة لتحضير قائمة أعضاء البعثة الطبية المرافقة لحجاج2019

دعت المديرية العامة للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات ، مديري المؤسسات العمومية الصحية عبر الوطن ، الى ارسال قائمة أعضاء البعثة الطبية المرافقة لحجاج 2019 .

وحسب بيان للمديرية تلقت النهار نسخة منه، انه يتوجب على مدير الصحة العمومية ارسال قائمة الاسماء التي تتضمن 12 طبيبا من مختلف التخصصات، مشددة على ضرورة تعميمها على جميع المصالح الصحية بالوطن .

وحددت الارسالية ان يكون من ضمن القائمة الطبية 8 أطباء متخصصين في الأمراض المعدية ، أمراض القلب ، الطب الداخلي ،الطب الأمراض الصدرية ،لانعاش ، أمراض الأمراض، والجراحة العامة،

إضافة إلى طبيب عام وممرض،وصيدلي وسائق .

كما اشترطت الارسالية ان تكون قائمة البعثة الطبية تتضمن ثلث من العنصر النسوي .

وفيما يتعلق بشروط المشاركة في المهمة الطبية تبقى نفسها التي اشترطت في الأعوام الصارمة -حسب الارسالية -.

والمتمثل في الخبرة المهنية لمدة 5 سنوات للأطباء الخاصين و 10 سنوات للاطباء العامين والممرضين والصيادلة والسائقين .

اضافة الى الصحة البدنية .

وبالنسبة لفئة النساء يجب ان تكون فوق 40 سنة ولم يشاركن من قبل في مهمة طبية .

ودعت المديرية الى ارسال القائمة أعضاء البعثة الى المفتش بوزارة الصحة واصلاح المستشفيات دحمان محمود، على موقعه الالكتروني.