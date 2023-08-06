ارسنال يتوج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي على حساب السيتي

توج فريق ارسنال، اليوم الأحد، بلقب درع الإتحاد الإنجليزي بعد الفوز أمام الغريم مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف مقابل هدف، قبل أن يحسمها لاعبو المدفعجية لصالح بالفوز عن طريق ركلات الجزائر بنتيجة أربعة مقابل واحد.

وحرم ارسنال السيتيزن من حلم السداسية التي كان يسعى لتحقيقها المدرب بيب غوارديولا.

كما جرت المباراة التي كانت مثيرة من كل الجوانب بالملعب التاريخي “ويمبلي” التي أدارها الحكم الشهير ستيوارت أتويل.

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