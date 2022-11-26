ارسنال يقترح عرضا مغريا لميلان قصد الاستفادة من خدمات بن ناصر

قال موقع “كالتشيو ميركاتو”، اليوم السبت، آن نادي ارسنال تقدم بعرض لإدارة ميلان للاستفادة من خدمات اسماعيل بن ناصر في الميركاتو الصيفي.

و أكّد المصدر، آن نادي ارسنال يريد خدمات اللاعب الذي تطور لديه في الأصناف الصغرى، خاصة وأن اللاعب لم يجدّد عقده بعد مع النادي الايطالي.

وكشف، أن إدارة “المدفعجية” قدمت عرضا بـ 55 مليون أورو، و اقترحت لاعبها الغاني توماس بارتي إلى جانب 20 مليون أورو كحل ثاني.

و كان متوسط ميدان الخضر قد حمل قميص ارسنال بين 2015 و 2017 قبل الالتحاق بـ “الكالتشيو” الايطالي من بوابة امبولي.

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