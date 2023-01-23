اريك شيل: “الملاعب الجزائرية لا تملكها حتى بعض الدول الأوروبية”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب المنتخب المالي الأول لكرة القدم، اريك شيل، انبهاره بالملاعب الجزائرية الجديدة، التي تحتضن منافسة الشان.
وصرح اريك شيل، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “الجزائر تملك ملاعب جديد، لا تملكها حتى بعض الدول الأوروبية”.
كما أضاف: “بالنظر لهذا الأمر من الطبعيي، أن تجذب الجزائر فضول عشاق كرة القدم، في الجزائر وكل العالم”.
وتابع اريك شيل: “كما سبق وان قلت الجزائر واحدة من أكبر المنتخبات العالمية، لا اعتبر البداية الموفقة للمنتخب الجزائري المحلي في هذا الشان أمر طبيعي”
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