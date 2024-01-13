اسامة حمدان: شعبنا في  غزة  افشل كل مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم السبت، ان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة افشل كل مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف ذات المتحدث في مؤتمر صحفي، ان معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال والاستعمار لم تبدأ يوم 7 أكتوبر الماضي بل تعود الى 100 سنة.

وكشف اسامة حمدان، أن الاحتلال الصهيوني لن ينال من عزيمة المقاومين في الميدان، مشيرا الى ان عملية طوفان الاقصى كانت خطوة ضرورية في إطار العمل من أجل إنهاء الاحتلال.

وشدد القيادي في حماس، ان المقاومة تستهدف جنود الاحتلال ومن يحمل السلاح ضد أبناء الشعب الفلسطيني.