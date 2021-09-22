اسبانيا: استمرار ثوران بركان لا بالما والحمم تصل إلى البحر

يواصل بركان لا بالما لليوم الرابع على التوالى ثورانه، حيث وصلت الحمم البركانية إلى البحر.

وغطت الحمم البركانية 106 هكتار من الأراضي ودمرت 200 منزلا ومباني أخرى.

وأشارت صحيفة ” لا سيكستا” الإسبانية إلى أن بركان لا بالما أيضا يثير قلقا كبيرا حول انبعاثات الغازات السامة. حيث أنه ينبعث من ثوران بركان كومبر فيجا ما يصل إلى 10665 طنًا من ثاني أكسيد الكبريت يوميًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أنه عندما تتلامس الحمم البركانية التي تبلغ 1000 درجة مع المياه الساحلية. سيكون هناك انبعاث كبير إلى حد ما للغازات السامة، مثل ثاني أكسيد الكبريت.

وقالت صحيفة “نويس” الإسبانية إن السلطات طالبت بعدم الحضور لرؤية البركان أو تصويره لأنها أصبحت الآن منطقة شديدة الخطورة.