اسبانيا تعرب عن أملها في اعتراف أوربا بدولة فلسطين

التقى وزير الخارجية الإسباني “ألفونسو داستيس” بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في إطار زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى إسبانيا.

وقال “داستيس” في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الفلسطيني أنه يأمل في اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

كما أعرب الوزير الإسباني عن ثقته بان الاتحاد الأوروبي سيتناول المسألة بطريقة منسقة وبما يسهم في دعم عملية السلام.

من جانبه أعرب المالكي عن أمله في ان تعيد اسبانيا تقييم موقفها حول اعترافها بالدولة الفلسطينية

يذكر ان الاجتماع بين المالكي وداستيس يأتي ضمن إطار والتي تستمر ثلاثة أيام.

واجتمع الرئيس عباس مع الملك الإسباني العاهل فيليبي السادس في مستهل زيارته الاثنين كما اجتمع مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي.