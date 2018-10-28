اسبانيا تنقذ 759 مهاجرا “غير شرعي” بالسواحل الجنوبية 

أعلنت السلطات الإسبانية،أمس السبت،عن إنقاذ 759 مهاجرا غير شرعي،كانوا على متن 9 قوارب،بسواحل جزيرة البوران الاندلسية،بجنوب البلاد

وقال التلفزيون الاسباني الرسمي،إنّ خفر السواحل أنقذ 500 مهاجر على متن 9 قوارب بسواحل جزيرة البوران الأندلسية الجنوبية

بعدما أنقذت 259 آخرين منذ أول أمس الجمعة.

وأوضح المصدر، أنّ المهاجرين من بينهم ثماني نساء وطفل واحد، لافتا إلى أنه تم نقلهم جميعا إلى مراكز إيواء اللاجئين.

ووفقا للأمم المتحدة لقي ما يقرب من 300 مهاجر حتفهم في مياه البحر المتوسط،التي تفصل بين إسبانيا وإفريقيا منذ بداية 2018.

وإجمالا لقي ألف و600 مصرعهم هذا العام أثناء محاولتهم عبور المتوسط.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة، أعلنت خلال نهاية شهر أوت الماضي، أنه للمرة الأولى أصبحت إسبانيا الوجهة المفضلة للاجئين

بدلا من إيطاليا

إذ سجلت وصول قرابة 21 ألف مهاجر منذ مطلع العام الجاري، أي ما يفوق تقريبا عدد الوافدين خلال العام الماضي بأكمله.