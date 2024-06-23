اسبانيا رفضت استقبالها.. سفينة عسكرية صهيونية ترسو في ميناء طنجة المغربي

رست سفينة تابعة لبحرية جيش الاحتلال الصهيوني، بميناء طنجة في المغرب، للتزود بالوقود والطعام.

وذلك خلال رحلتها من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الأراضي المحتلة.

وحسب مصادر إعلامية عبرية، فإن سفينة “آي إن أس كومينيوت”، أجرت عملية رسو بميناء طنجة المغربي تقنية للتزود بالوقود والطعام.

وذكرت صحيفة Globes العبرية، أن السفينة العسكرية الصهيونية “INS Komemiyut”، حديثة التصنيع، وهي مختصة في عمليات إنزال القوات بسرعة على الشاطئ، ويبلغ طولها حوالي 95 متراً، وعرضها 20 متراً، وتزن أكثر من 2500 طن.

كما يتكون فريق سفينة الإنزال من عشرات الجنود البحريين المقاتلين، ربعهم من الإناث وقائد السفينة هو برتبة ملازم أول. ووفقا للصحيفة ذاتها.

وقد طلب الكيان الصهيوني من المغرب السماح برسو السفينة في ميناء طنجة بعد رفض إسبانيا طلبا مماثلا.

وللإشارة، سبق لإسبانيا وأن رفضت قبل شهر رسو باخرة شحن تابعة للكيان في موانئها احتجاجا على العدوان على قطاع غزة.