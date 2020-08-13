استئصال ورم سرطاني يزن 20 كلغ من رحم سيدة بمستشفى الأم والطفل بسطيف

تمكن فريق طبي بمستشفى الأم والطفل بسطيف خلال ال 24 ساعة الأخيرة من إجراء عملية جراحية “ناجحة ” لاستئصال ورم سرطاني ضخم يزن 20 كلغ من رحم سيدة في العقد الخامس من العمر.

وحسب ما كشف عنه مسؤولون بالمركز الاستشفائي الجامعي “محمد عبد النور سعادنة” بسطيف فإن هذه العملية الجراحية قام بها فريق طبي و شبه طبي بقيادة الدكاترة فوزية بلوناس و مريم كراش و أنيسة بلخير و ذلك بمصلحة أمراض النساء و التوليد بمستشفى الأم والطفل بالباز بسطيف حسب ما أكدته رئيسة مكتب الإعلام و الاتصال بذات الهيكل الصحي ريمة بوصوار .

وتعد هذه العملية الجراحية التي دامت ثلاث ساعات الأولى من نوعها التي تجرى بمستشفى الأم و الطفل بسطيف من حيث وزن الورم المستأصل و الذي هو عبارة عن سرطان الغشاء البريتوني الخبيث، حسب ما أوضحه من جهته خير الدين شعلال رئيس مصلحة العمليات بمستشفى الأم والطفل .