استئناف الإنتاج بمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض

استأنف الإنتاج بمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بوهران، أمس السبت، بعد توقف احترازي دام بضعة أيام.

وحسبما علم اليوم الأحد لدى الشركة الجزائرية لتحلية المياه “فرع مجمع سوناطراك”، أوضح مساعد الرئيس المدير العام للشركةـ المكلف بالاتصال مولود حشلاف، أن المصنع عاد إلى الإنتاج أمس السبت بطاقة 50.000 متر مكعب يوميا. على أن يتم رفعها تدريجيا لتصل إلى الطاقة الاعتيادية في الأيام القليلة القادمة.

وكانت الشركة الجزائرية لتحلية المياه قد أعلنت يوم الجمعة عن تسجيل خلل تقني ظرفي. بمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض مما ترتب عنه توقف احترازي مؤقت.

وفور تسجيل الخلل تم تفعيل البروتوكول التقني المعتمد للتدخل السريع. حيث باشرت الفرق المختصة التابعة لمجمع سوناطراك، بالتنسيق مع الشركة الجزائرية. لتحلية المياه والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء عمليات التشخيص والمعالجة وفق المعايير التقنية والصناعية المعمول بها.