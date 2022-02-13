استئناف الجلسات المتوقفة.. وعودة أمناء الضبط إلى المقاطعة  مجددا

استأنفت محاكم ومجالس القضاء بدءا من صبيحة اليوم الأحد، الجلسات المدنية والإدارية وجلسات الصلح و جنح غير الموقوفين. التي تم توقيفها على مستوى كل الجهات القضائية منذ أسبوعين بسبب تفشي متحور أوميكرون. بناء على طلب من النقابة الوطنية للقضاة وموافقة وزارة العدل.

كما شرعت محكمة الجنح بالدار البيضاء شرق العاصمة، في جلسات غير الموقوفين التي كانت مؤجلة منذ أسبوعين كاملين. على غرار استئناف المحكمة الجلسات المدنية و شؤون الأسرة.

وبالموازاة واستئناف قضاة الحكم العمل القضائي بشكل كلي، عادت مجددا مقاطعة أمناء الضبط للعمل خاصة على مستوى الاكشاك وباقي الفروع. وهذا راجع إلى عدم استجابة الوزارة الوصية لجملة من المطالب التي رفعوها منذ خمس سنوات، لتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية. أبرزها تمكينهم من منحة التحصيل التي بقت مجمدة منذ سنة 2017 ، ورفع اجورهم الشهرية. والترقية لفئة من تتمتع بخبرة عمل لا تقل عن 20 سنة . على غرار المطالبة بتعديل القانون الاساسي لمهنة امناء الضبط والاسلاك المشتركة. و الذي لم يلق النور و لم يتم تعديله منذ سنة 2008 .

كما تشبّت أمناء الضبط المضربون على مستوى محكمة الدار البيضاء ومجلس قضاء العاصمة اليوم بمطالبهم. إلى غاية تحقيقها على أرض الواقع، مؤكدين لـ ” النهار” أن الإضراب سيبقى مفتوحا ومستمرا إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.

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