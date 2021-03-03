استئناف الرحلات الجوية من عدمها.. هذا ما قاله المتحدث باسم الجوية الجزائرية

كشف المتحدث باسم الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، أن استئناف الرحلات الجوية من عدمها يعود الى السلطات العليا في البلاد.

وفي حوار مع موقع VVA قال “أمرت السلطات بإغلاق المجال الجوي في ضوء الوضع الصحي العالمي المتسم بانتشار كورونا المتحورة”.

وتابع “لا نزال منتبهين لتوصيات السلطات الصحية، وأي شيء يمكن استخدامه لوقف انتشار الفيروس”.

تعليق الرحلات مع الصين لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 8 مارس

وتحدث أندلسي عن تعليق الرحلات مع الصين لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 8 مارس.

وقال إن الخطوط الجوية الجزائرية تسير رحلات مستأجرة إلى الصين منذ عدة أشهر.

وتتم هذه الرحلات وفقًا لبروتوكول صحي وضعته السلطات الصينية.

حيث ينص هذا البروتوكول على أن تهبط جميع شركات الطيران في المطارات “الصحية” ببكين وليس في مطار العاصمة بكين الدولي.

أما بالنسبة للخطوط الجوية الجزائرية ، فتهبط الطائرات في مطار تشنغدو. بمجرد الوصول إلى هناك، يتم فحص الركاب وأفراد الطاقم.

وأشار أنه إذا كان عدد الحالات الإيجابية أكثر من خمس، فلا يُسمح لأي شخص بدخول بكين.

وهذه المرة، كان عدد الحالات الإيجابية أعلى من العتبة التي حددتها السلطات الصينية.

وكانت هناك ست حالات في المجموع، وجاءت الاختبارات إيجابية لأربعة صينيين واثنين من أفراد طاقم الخطوط الجوية الجزائرية.

وأضاف “عند مغادرة الجزائر، كانت جميع الاختبارات سلبية، بمجرد الوصول إلى تشنغدو، كشف الفحص الثاني عن جميع الحالات الستة”.

ونتيجة لذلك، سيتم تعليق الرحلات الجوية المستأجرة لمدة أسبوعين اعتبارًا من 8 مارس.

الانطلاق قريبا في حملة تطعيم موظفي الجوية الجزائرية ضد فيروس كورونا

كما كشف عن الانطلاق قريبا في حملة تطعيم موظفي الجوية الجزائرية ضد فيروس كورونا.

وأوضح “هناك فئات ذات أولوية مثل موظفي الرحلة، الذين هم على اتصال مباشر بالركاب وهم الأكثر تعرضًا للعدوى”.