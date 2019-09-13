استئناف الرحلات الجوية نحو مطارات الجنوب
أعلنت الشركة الوطنية للخطوط الجوية، عودة إستغلال الخطوط نحو مطارات الجنوب ، وذلك بعد حدوث اضطرابات اعلنت عنها الشركة أمس الخميس ، جراء الاضطرابات الجوية.
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