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استئناف الرحلات الجوية نحو مطارات الجنوب

الوطني
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استئناف الرحلات الجوية نحو مطارات الجنوب
بقلم شهرزاد مزياني

أعلنت الشركة الوطنية للخطوط الجوية، عودة إستغلال الخطوط نحو مطارات الجنوب ، وذلك بعد حدوث اضطرابات اعلنت عنها الشركة أمس الخميس ، جراء الاضطرابات الجوية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=699396

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