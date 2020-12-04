استئناف الرحلات الخارجية للطيران وفتح الحدود.. هذا ما قاله البرفسور صنهاجي

أكد البروفيسور كمال صنهاجي، مدير الوكالة الوطنية للأمن الصحي، أن الرحلات الخارجية للطيران لن تستأنف قبل ان تنطلق عمليات التلقيح.

وفي حوار جمعه مع إذاعة سطيف، أفاد أن فتح الحدود يتطلب جواز السفر الطبي الذي يتضمن إلزامية التلقيح لجميع المسافرين.

وفي حديثه عن إصابات كورونا في الجزائر، قال “نشهد بداية تراجع الذروة في عدد الاصابات التي ستتراجع في الايام القادمة”.

وأكد البروفسور كمال صنهاجي أن تجربة التعقيم بمياه البحر في الأحياء ومختلف الاماكن العمومية بالعاصمة لقت نجاحا كبيرا، ونتائج ايجابية.

وأوضح البروفيسور كمال صنهاجي، مدير الوكالة الوطنية للأمن الصحي أنه سيتم تعميم التجربة على باقي الولايات الساحلية في الايام القادمة.