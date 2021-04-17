استئناف العمل بمكاتب البريد اليوم السبت

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن إستئناف العمل بمكاتب البريد، في مختلف أنحاء الوطن، اليوم السبت.

وعرفت العديد من المكاتب عبر ربوع الوطن خلال الأيام الماضية، توقفا للخدمة بسبب إضراب العمال.

وكشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، أمس، أنه قد أصدر تعليمات للمديرية العامة لبريد الجزائر للإسراع في التكفل بمطالب العمال.

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