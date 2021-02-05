استئناف النشاطات الثقافية لصالح الجمهور الشاب اليوم الجمعة

أعلن الديوان الوطني للثقافة والإعلام عن استئناف نشاطاته لصالح الشباب على مستوى كل فضاءاته ابتداء من اليوم الجمعة.

وأعلن عن برمجة موجهة للجمهور الشاب كل جمعة وسبت، حيث سيتم تنظيم عروض تربوية ومسرحيات للأطفال.

ويخص استئناف النشاطات هذا قاعة الأطلس بالجزائر العاصمة والمركب الثقافي عبد الوهاب سليم بتيبازة، قاعة يسر ببومرداس.

بالإضافة الى قاعة 8 ماي 1945 بخراطة في بجاية، وقاعة أحمد باي بقسنطينة، وقاعة السعادة بوهران، حسبما جاء في البيان.

ويتضمن البرنامج تقديم عروض مثل مخبر عمو حكيم، لجمعية مسرح الغد أو فضاء التلاميذ النجباء من طرف التعاونية الثقافية سموت.

وكان الديوان قد علق كل نشاطات عروضه منذ مارس 2020 بسبب كورونا.

وأعطت وزير الثقافة والفنون، مليكة بن دودة تعليمة يوم 10 جانفي الفارط لاستئناف نشاطات مؤسسات القطاع مع التقيد بالإجراءات الوقائية.